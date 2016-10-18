Мустафина (Валиева) Гульчира Габдулбариевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМустафина (Валиева) Гульчира Габдулбариевна

Мустафина (Валиева) Гульчира Габдулбариевна

Место рождения

Б.Сабы

Дата рождения

15.12.1933

Дата смерти

18.10.2016

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1933

Отец: Валиахметов Габдулбари

Мать: Валиахметова Зухрабика

Б.Сабы
Бракосочетание
02.02.1957

Муж: Мустафин Хамит Усманович

Б.Сабы
Рождение ребёнка
01.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустафин Хамит Усманович

пгт.Богатые Сабы РТ
Рождение ребёнка
26.12.1960

Дочь: Халиуллина Сайма Хамитовна

Отец ребёнка: Мустафин Хамит Усманович

Б.Сабы
Рождение ребёнка
01.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустафин Хамит Усманович

Б.Сабы
Рождение ребёнка
16.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мустафин Хамит Усманович

Б.Сабы
Смерть
18.10.2016
Похороны
Неизвестно
Б.Сабы
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close