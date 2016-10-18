Мустафина (Валиева) Гульчира Габдулбариевна
Место рожденияБ.Сабы
Дата рождения15.12.1933
Дата смерти18.10.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1933
Отец: Валиахметов Габдулбари
Мать: Валиахметова Зухрабика
Б.Сабы
Бракосочетание
02.02.1957
Б.Сабы
Рождение ребёнка
01.11.1958
пгт.Богатые Сабы РТ
Рождение ребёнка
26.12.1960
Дочь: Халиуллина Сайма Хамитовна
Отец ребёнка: Мустафин Хамит Усманович
Б.Сабы
Рождение ребёнка
01.08.1963
Б.Сабы
Рождение ребёнка
16.02.1972
Б.Сабы
Смерть
18.10.2016
Похороны
Неизвестно
Б.Сабы