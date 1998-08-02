Шевцова Екатерина Васильевна
Место рожденияСССР, Омская область, Исилькульский район
Дата рождения17.02.1938
Дата смерти02.08.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1938
Отец: Шевцов Василий
Мать: Бойко Елена
СССР, Омская область, Исилькульский район
Рождение ребёнка
02.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калашников Евгений Филиппович
Смерть
02.08.1998