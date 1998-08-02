Шевцова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцова Екатерина Васильевна

Место рождения

СССР, Омская область, Исилькульский район

Дата рождения

17.02.1938

Дата смерти

02.08.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1938

Отец: Шевцов Василий

Мать: Бойко Елена

СССР, Омская область, Исилькульский район
Рождение ребёнка
02.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Евгений Филиппович

Смерть
02.08.1998
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