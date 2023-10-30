Пушкарев Даниил Лаврентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Бракосочетание
24.01.1844 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Пушкарев Василий Даниилов
Мать ребёнка: Пушкарева Матрена Аристархова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1897