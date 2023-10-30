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Пушкарев Даниил Лаврентьев

Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Пушкарев Лаврентий Лаврентьев

Мать: Пушкарева Стефанида (Акилина) Андреева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
24.01.1844 ст.

Жена: Пушкарева Ирина Варфоломеева

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Пушкарев Василий Даниилов

Мать ребёнка: Пушкарева Матрена Аристархова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Матрена Аристархова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1897
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