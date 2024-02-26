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Зубков Василий Егорович
Зубков Василий Егорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1878
Пол
Мужской
Отец
Зубков Егор Кононов
С 1836 по 1838 г.р.
Мать
Зубкова (Огородникова) Екатерина Логинова
1838 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец:
Зубков Егор Кононов
Мать:
Зубкова Екатерина Логинова
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