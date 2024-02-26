Зубков Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубков Василий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Мужской

Отец

С 1836 по 1838 г.р.

Мать

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Зубков Егор Кононов

Мать: Зубкова Екатерина Логинова

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