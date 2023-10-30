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Холодков Василий Сергеев

Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Холодков Сергей Васильев

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Степанида Васильева

Мать ребёнка: Холодкова Татьяна Алексеева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
108 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодкова Татьяна Алексеева

Смерть
Неизвестно
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