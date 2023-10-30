Холодков Василий Сергеев
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Степанида Васильева
Мать ребёнка: Холодкова Татьяна Алексеева
Место жительства
1850
108 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно