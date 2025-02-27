Бирилов (Евсеев) Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Евсеев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Бирилова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Куликова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Куликова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Куликова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Куликова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Бирилова Зиновия Ивановна
Мать ребёнка: Куликова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Куликова Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно