Бирилов (Евсеев) Иван Васильевич 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бирилов (Евсеев) Иван Васильевич

Место рождения

Ям, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Евсеев Василий Иванович

Мать: Жижина Наталья Игнатьевна

Ям, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Бирилова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Куликова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Бирилов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Куликова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бирилов Павел Иванович

Мать ребёнка: Куликова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Бирилов Иван Иванович

Мать ребёнка: Куликова Мария Михайловна

Ям, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Бирилова Зиновия Ивановна

Мать ребёнка: Куликова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Бирилов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Куликова Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно

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