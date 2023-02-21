Герасин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Герасина Мавра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасина Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасин Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасина Наталья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасина Елена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасин Василий

Мать ребёнка: не указана

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