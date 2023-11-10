Окуловский Иоанн Петров
Место рождения
Дата рождения11.09.1894
Дата смерти08.12.1896
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
11.09.1894
ГАКО (Курган). 235.3.598 МК Камышевское 1894 Лл. 33 об. – 34 Р55. 11 (12) сентября. Иоанн Д.Ожогиной кр. Петр Космин Окуловский и зже Евдокия Федорова, оба православные. В: с.Ичкинского Воденниковской... Показать все
Смерть
08.12.1896
ГАКО (Курган). 235.3.778 МК Камышевское 1896 Лл. 76 об. – 77 У35. 08 (10) декабря Д.Ожогиной запасного рядового Петра Космина Окуловского сын Иоанн, 2 года, от оспы.