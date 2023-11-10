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Окуловский Иоанн Петров

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

11.09.1894

Дата смерти

08.12.1896

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1865 г.р.

Мать

Вычислено 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1894

Отец: Окуловский Петр Козьмин (Космин)

Мать: Окуловская Авдотья (Евдокия) Федорова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.598 МК Камышевское 1894 Лл. 33 об. – 34 Р55. 11 (12) сентября. Иоанн Д.Ожогиной кр. Петр Космин Окуловский и зже Евдокия Федорова, оба православные. В: с.Ичкинского Воденниковской... Показать все
Смерть
08.12.1896
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
ГАКО (Курган). 235.3.778 МК Камышевское 1896 Лл. 76 об. – 77 У35. 08 (10) декабря Д.Ожогиной запасного рядового Петра Космина Окуловского сын Иоанн, 2 года, от оспы.
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