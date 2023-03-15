Старикова Анна Алексеевна
Место рожденияЧувашия
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Стариков Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стариков Николай
Отец ребёнка: Стариков Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стариков Сергей
Отец ребёнка: Стариков Федор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно