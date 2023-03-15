Старикова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старикова Анна Алексеевна

Место рождения

Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Стариков Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стариков Николай

Отец ребёнка: Стариков Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стариков Сергей

Отец ребёнка: Стариков Федор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стариков Федор Григорьевич

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