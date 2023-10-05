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Аниськович Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1982

Отец: Аниськович Петр Иванович

Мать: Аниськович Нина Эдвардовна

Рождение ребёнка
15.07.2010

Дочь: Аниськович Яна Ивановна

Мать ребёнка: Аниськович Ольга Олеговна

Рождение ребёнка
12.10.2012

Сын: Аниськович Максим Иванович

Мать ребёнка: Аниськович Ольга Олеговна

Рождение ребёнка
02.10.2020

Сын: Аниськович Артур Иванович

Мать ребёнка: Аниськович Ольга Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аниськович Ольга Олеговна

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