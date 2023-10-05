Аниськович Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1982
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1982
Рождение ребёнка
15.07.2010
Дочь: Аниськович Яна Ивановна
Мать ребёнка: Аниськович Ольга Олеговна
Рождение ребёнка
12.10.2012
Сын: Аниськович Максим Иванович
Мать ребёнка: Аниськович Ольга Олеговна
Рождение ребёнка
02.10.2020
Сын: Аниськович Артур Иванович
Мать ребёнка: Аниськович Ольга Олеговна
Бракосочетание
Неизвестно