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Прокофий Епифанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: Епифан Степанович

Мать: Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Наталья Прокофьевна

Мать ребёнка: Василиса

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Павел Прокофьевич

Мать ребёнка: Василиса

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кирилл Прокофьевич

Мать ребёнка: Василиса

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Марфа Прокофьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса

Смерть
Неизвестно
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