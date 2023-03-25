Прокофий Епифанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: Епифан Степанович
Мать: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Наталья Прокофьевна
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Павел Прокофьевич
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кирилл Прокофьевич
Мать ребёнка: Василиса
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Марфа Прокофьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса
Смерть
Неизвестно