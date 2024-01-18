Щапова (--) Агриппина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щапова (--) Агриппина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1863 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1881

Дочь: Щапова Татьяна Деомидовна

Отец ребёнка: Щапов Иван Демидович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.12.1897

Дочь: Щапова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Щапов Иван Демидович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щапов Иван Демидович

Смерть
Неизвестно
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