Щапова (--) Агриппина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.01.1881
Дочь: Щапова Татьяна Деомидовна
Отец ребёнка: Щапов Иван Демидович
Рождение ребёнка
01.12.1897
Дочь: Щапова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Щапов Иван Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щапов Иван Демидович
Смерть
Неизвестно