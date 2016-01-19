Кохновер (Левинтова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения27.12.1928
Дата смерти19.01.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1928
Отец: Левинтов Айзек (Александр)
Рождение ребёнка
23.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кохновер Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кохновер Яков
Смерть
19.01.2016
Похороны
Неизвестно