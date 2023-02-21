Зибров Илья Матвеевич
Место рождениядеревня Малахово, г.Ливны, Орловская область
Дата рождения19.07.1910
Дата смерти10.07.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1910
деревня Малахово, г.Ливны, Орловская область
Рождение ребёнка
01.03.1950
Дочь: Зиброва Татьяна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.11.1954
Дочь: Зиброва Лидия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Около 1956
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.07.1976