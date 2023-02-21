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Зибров Илья Матвеевич

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Место рождения

деревня Малахово, г.Ливны, Орловская область

Дата рождения

19.07.1910

Дата смерти

10.07.1976

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1910

Отец: Зибров Матвей Прокопьевич

Мать: Ефанова Наталья Александровна

деревня Малахово, г.Ливны, Орловская область
Рождение ребёнка
01.03.1950

Дочь: Зиброва Татьяна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.11.1954

Дочь: Зиброва Лидия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Куллог, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Около 1956

Жена: скрыто настройками приватности

Куллог, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
10.07.1976
Куллог, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край
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