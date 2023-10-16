Вьялкина Ульяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1905
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Вьялкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Вьялкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
17.08.1912
Отец ребёнка: Вьялкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вьялкин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Вьялкин Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно