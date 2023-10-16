Вьялкина Ульяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВьялкина Ульяна Яковлевна

Вьялкина Ульяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1905

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Вьялкин Иван Федорович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Вьялкин Иван Федорович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.08.1912

Сын: Вьялкин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Вьялкин Иван Федорович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Вьялкин Иван Федорович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close