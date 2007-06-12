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Фазлудинов Максим Игоревич
Фазлудинов Максим Игоревич
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Древо
Место рождения
Норильск
, город Норильск, Красноярский край
Дата рождения
12.06.2007
Пол
Мужской
Отец
Фазлудинов Игорь Рашидович
1986 г.р.
Мать
Анохина Евгения Николаевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.2007
Отец:
Фазлудинов Игорь Рашидович
Мать:
Анохина Евгения Николаевна
Норильск
, город Норильск, Красноярский край
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