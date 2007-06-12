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Фазлудинов Максим Игоревич

Место рождения

Норильск, город Норильск, Красноярский край

Дата рождения

12.06.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.2007

Отец: Фазлудинов Игорь Рашидович

Мать: Анохина Евгения Николаевна

Норильск, город Норильск, Красноярский край
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