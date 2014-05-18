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Куликова Вера Николаевна

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Место рождения

д. Потрепухино, Яранский уезд, Советская волость, Решетниковский сельсовет.

Дата рождения

07.08.1926

Дата смерти

18.05.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1926

Отец: Куликов Николай Иванович

Мать: Крылатых Евгения Ивановна

д. Потрепухино, Яранский уезд, Советская волость, Решетниковский сельсовет.
Вышла замуж и стала Пушкаревой.
Бракосочетание
06.07.1954

Муж: Пушкарев Александр Степанович

г. Первоуральск, Свердловской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Александр Степанович

Смерть
18.05.2014
г. Первоуральск, Свердловской обл.
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