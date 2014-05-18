Куликова Вера Николаевна
Место рожденияд. Потрепухино, Яранский уезд, Советская волость, Решетниковский сельсовет.
Дата рождения07.08.1926
Дата смерти18.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1926
д. Потрепухино, Яранский уезд, Советская волость, Решетниковский сельсовет.
Вышла замуж и стала Пушкаревой.
Бракосочетание
06.07.1954
г. Первоуральск, Свердловской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.05.2014
г. Первоуральск, Свердловской обл.