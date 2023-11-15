Karpovskaya (Карповская) (Яковлева) Параскева Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Karpovskaya (Карповская) (Яковлева) Параскева Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

20.02.1892

Пол

Женский

Добавил:

ND
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Никольский (karpovsky (карповский) Нил Петрович

Отец ребёнка: Karpovsky(карповский) Петр Карпов

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Doubrovskaya (дубровская) Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Karpovsky(карповский) Петр Карпов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Karpovsky (карповский) Василий Петрович

Отец ребёнка: Karpovsky(карповский) Петр Карпов

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Karpovsky(карповский) Петр Карпов

Смерть
20.02.1892
С.Арпачево Тверская губерния
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