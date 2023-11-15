Karpovskaya (Карповская) (Яковлева) Параскева Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти20.02.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Doubrovskaya (дубровская) Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Karpovsky(карповский) Петр Карпов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Karpovsky (карповский) Василий Петрович
Отец ребёнка: Karpovsky(карповский) Петр Карпов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Karpovsky(карповский) Петр Карпов
Смерть
20.02.1892
С.Арпачево Тверская губерния