Иванова Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Агриппина

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
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Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
01.05.1936

Сын: Иванов Василий Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Иван

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Иван

Россия
Смерть
Неизвестно
Россия
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