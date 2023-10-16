Литвинов Спиридон Климентович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Спиридон Климентович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1801

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1801

Отец: Литвинов Климент Меркулович

Мать: Евфросинья Осиповна

Рождение ребёнка
01.07.1836

Сын: Литвинов Косьма Спиридонович

Мать ребёнка: Литвинова Елена

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Литвинова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова Елена

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