Литвинов Спиридон Климентович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1801
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1801
Отец: Литвинов Климент Меркулович
Мать: Евфросинья Осиповна
Рождение ребёнка
01.07.1836
Сын: Литвинов Косьма Спиридонович
Мать ребёнка: Литвинова Елена
Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Литвинова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвинова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Литвинова Елена