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Наймарк Юлия Борисовна

Место рождения

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

28.02.1972

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1972

Отец: Наймарк Борис Ерухимович

Мать: Наймарк Стелла Семеновна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Образование
С 1979 по 1989
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Школа №7
Образование
С 1989 по 1994
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (бывш. УГТУ-УПИ им. Б.Н. Ельцина, УрГУ им. А.М. Горького, УПИ им. С.М. Кирова)
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