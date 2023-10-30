Наймарк Юлия Борисовна
Место рождения
Дата рождения28.02.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1972
Отец: Наймарк Борис Ерухимович
Мать: Наймарк Стелла Семеновна
Образование
С 1979 по 1989
Школа №7
Образование
С 1989 по 1994
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (бывш. УГТУ-УПИ им. Б.Н. Ельцина, УрГУ им. А.М. Горького, УПИ им. С.М. Кирова)