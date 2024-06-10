Бобровник (Бобровник) Евфимия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобровник (Бобровник) Евфимия Алексеева

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Бобровник Алексей Мартинов

Мать: Бобровник Марфа Иоакимова

Малин, Житомирська область
Бракосочетание
1849

Муж: Задорожний Василий Трофимович

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
02.02.1850

Дочь: Задорожний (Задорожний) Анна Трофимова

Отец ребёнка: Задорожний Василий Трофимович

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Задорожний (Задорожний) Васса Трофимова

Отец ребёнка: Задорожний Василий Трофимович

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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