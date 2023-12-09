Хафизов Гаяз Назжметдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хафизов Гаяз Назжметдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1940

Пол

Мужской

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1966

Дочь: Ахметова Лилия Гаязовна

Мать ребёнка: Хафизова Рима Ямалетдинова

Рождение ребёнка
17.08.1967

Дочь: Хусаинова Залия Гаязовна

Мать ребёнка: Хафизова Рима Ямалетдинова

Рождение ребёнка
31.03.1982

Сын: Хафизов Ринат Гаязович

Мать ребёнка: Хафизова Рима Ямалетдинова

Верхнеарметово, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хафизова Рима Ямалетдинова

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