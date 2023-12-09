Хафизов Гаяз Назжметдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1966
Дочь: Ахметова Лилия Гаязовна
Мать ребёнка: Хафизова Рима Ямалетдинова
Рождение ребёнка
17.08.1967
Дочь: Хусаинова Залия Гаязовна
Мать ребёнка: Хафизова Рима Ямалетдинова
Рождение ребёнка
31.03.1982
Мать ребёнка: Хафизова Рима Ямалетдинова
Верхнеарметово, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно