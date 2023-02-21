Лаптева-Толстых Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева-Толстых Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1970

Дочь: Лаптева-Панина Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Лаптев Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстых Фёдор

Отец ребёнка: Лаптев Николай Павлович

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