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Писарева Софья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1803 ст.

Дата смерти

01.02.1896 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1789 по 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1803 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

По надписи на памятнике в д.Авдулово-Ивановское. Год рождения 1799-1800 по возрасту смерти 96 лет в 1896 из МК.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писарев Григрий Александрович

Место жительства
До 1896
Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
01.02.1896 ст.
Ф93-О1-Д2397 лист 418 рукописное справа FS704 На памятнике дата смерти 30.01.1896 в д. Авдулово-Ивановское

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