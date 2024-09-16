Писарева Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1803 ст.
Дата смерти01.02.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.01.1803 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
По надписи на памятнике в д.Авдулово-Ивановское. Год рождения 1799-1800 по возрасту смерти 96 лет в 1896 из МК.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
До 1896
Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
01.02.1896 ст.
Ф93-О1-Д2397 лист 418 рукописное справа FS704 На памятнике дата смерти 30.01.1896 в д. Авдулово-Ивановское