Zapałowski Stanisław — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zapałowski Stanisław

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Пол

Мужской

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Около 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Zapałowski Wiktor

Мать: Zapałowska Katarzyna

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