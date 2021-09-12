Хлопина (Кузнецова) Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения10.03.1936
Дата смерти12.09.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1936
Рождение ребёнка
12.03.1958
Дочь: Соловьёва Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Хлопин Александр Иванович
Рождение ребёнка
18.08.1959
Сын: Хлопин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Хлопин Александр Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1961
Дочь: Смоленцева Тамара Александровна
Отец ребёнка: Хлопин Александр Иванович
Рождение ребёнка
26.11.1964
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Хлопин Александр Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1968
Сын: Хлопин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Хлопин Александр Иванович
Рождение ребёнка
06.06.1971
Дочь: Ростовцева Любовь Александровна
Отец ребёнка: Хлопин Александр Иванович
Смерть
12.09.2021