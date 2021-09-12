Хлопина (Кузнецова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлопина (Кузнецова) Валентина Александровна

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Место рождения

Лемазы, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.03.1936

Дата смерти

12.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1936

Отец: Кузнецов Александр Ермолаевич

Мать: Кузнецова Евдокия Николаевна

Лемазы, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1958

Дочь: Соловьёва Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Хлопин Александр Иванович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1959

Сын: Хлопин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Хлопин Александр Иванович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1961

Дочь: Смоленцева Тамара Александровна

Отец ребёнка: Хлопин Александр Иванович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1964

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Хлопин Александр Иванович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.04.1968

Сын: Хлопин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Хлопин Александр Иванович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1971

Дочь: Ростовцева Любовь Александровна

Отец ребёнка: Хлопин Александр Иванович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
12.09.2021
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