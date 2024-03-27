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Федосов Никита

Место рождения

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.04.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1884

Отец: Федосов Алексей

Мать: Федосова (Галкина) Васса

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
18.10.1902

Жена: Федосова (Кузнецова) Фекла

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.08.1903

Сын: Федосов Василий

Мать ребёнка: Федосова (Кузнецова) Фекла

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.03.1908

Сын: Федосов Федот

Мать ребёнка: Федосова (Кузнецова) Фекла

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.02.1912

Сын: Федосов Федор

Мать ребёнка: Федосова (Кузнецова) Фекла

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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