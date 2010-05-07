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Кипров Григорий Михайлович

Место рождения

Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край

Дата рождения

01.05.1918

Дата смерти

07.05.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1918

Отец: Кипров Михаил

Мать: Кипров Вера

Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кипрова Зоя Дмитриевна

Новоалтайск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кипрова Зоя Дмитриевна

Смерть
07.05.2010
Новоалтайск
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