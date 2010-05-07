Кипров Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.05.1918
Дата смерти07.05.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1918
Отец: Кипров Михаил
Мать: Кипров Вера
Рождение ребёнка
01.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кипрова Зоя Дмитриевна
Новоалтайск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кипрова Зоя Дмитриевна
Смерть
07.05.2010
Новоалтайск