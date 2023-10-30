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Головин Гавриил -

Место рождения

Логичи, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Логичи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Ортюшка Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Логичи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Марк Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Логичи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Аверкий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Логичи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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