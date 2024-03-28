Сомова Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСомова Ольга Николаевна

Сомова Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1990

Сын: Сомов Денис Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.02.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сомов Михаил Иванович

Нижние Прыски, Козельский муниципальный район, Калужская область

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