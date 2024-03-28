Сомова Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1990
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.02.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сомов Михаил Иванович
Нижние Прыски, Козельский муниципальный район, Калужская область