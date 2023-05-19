Евстегнеева (Иванова) Матрена Георгиева
Место рожденияТемниковский уезд, Тамбовская губ.
Дата рождения?.03.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1890
Отец: Иванов Егор Иванов
Мать: Иванова Акулина Егорова
Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Бракосочетание
14.11.1905
Рождение ребёнка
29.07.1910
Сын: Евстегнеев Елизар Николаев
Отец ребёнка: Евстегнеев Николай Стефанов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
16.10.1911
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Евстегнеев Николай Стефанов
Рождение ребёнка
22.12.1912
Дочь: Евгения Николаева
Отец ребёнка: Евстегнеев Николай Стефанов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
06.04.1914
Сын: Евстегнеев Данила Николаев
Отец ребёнка: Евстегнеев Николай Стефанов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
10.02.1916
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Евстегнеев Николай Стефанов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
?.06.1918
Сын: Евстегнеев Иоанн Николаев
Отец ребёнка: Евстегнеев Николай Стефанов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
06.08.1921
Сын: Евстегнеев Николай Николаев
Отец ребёнка: Евстегнеев Николай Стефанов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно