Евстегнеева (Иванова) Матрена Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстегнеева (Иванова) Матрена Георгиева

Место рождения

Темниковский уезд, Тамбовская губ.

Дата рождения

?.03.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1890

Отец: Иванов Егор Иванов

Мать: Иванова Акулина Егорова

Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Бракосочетание
14.11.1905

Муж: Евстегнеев Николай Стефанов

Рождение ребёнка
29.07.1910

Сын: Евстегнеев Елизар Николаев

Отец ребёнка: Евстегнеев Николай Стефанов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
16.10.1911

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Евстегнеев Николай Стефанов

Рождение ребёнка
22.12.1912

Дочь: Евгения Николаева

Отец ребёнка: Евстегнеев Николай Стефанов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
06.04.1914

Сын: Евстегнеев Данила Николаев

Отец ребёнка: Евстегнеев Николай Стефанов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
10.02.1916

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Евстегнеев Николай Стефанов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
?.06.1918

Сын: Евстегнеев Иоанн Николаев

Отец ребёнка: Евстегнеев Николай Стефанов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
06.08.1921

Сын: Евстегнеев Николай Николаев

Отец ребёнка: Евстегнеев Николай Стефанов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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