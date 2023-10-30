(Чугунова) Анисия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Чугунова) Анисия Тимофеева

(Чугунова) Анисия Тимофеева

Место рождения

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.?.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.?.1880

Отец: Чугунов Тимофей Кузьмин

Мать: Матрена Клементьева

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
13.02.1903

Муж: Тураев Андрей Григорьев

Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.?.1904

Сын: Тураев Александр Андреев

Отец ребёнка: Тураев Андрей Григорьев

Самарская, Российская империя
Рождение ребёнка
24.11.1907

Сын: Тураев Иаков

Отец ребёнка: Тураев Андрей Григорьев

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
19.?.1910

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Тураев Андрей Григорьев

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
23.05.1913

Дочь: Евфросиния

Отец ребёнка: Тураев Андрей Григорьев

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тураев Алексей Андреев

Отец ребёнка: Тураев Андрей Григорьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close