(Чугунова) Анисия Тимофеева
Место рождения
Дата рождения24.?.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.?.1880
Отец: Чугунов Тимофей Кузьмин
Мать: Матрена Клементьева
Бракосочетание
13.02.1903
Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.?.1904
Отец ребёнка: Тураев Андрей Григорьев
Самарская, Российская империя
Рождение ребёнка
24.11.1907
Сын: Тураев Иаков
Отец ребёнка: Тураев Андрей Григорьев
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
19.?.1910
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Тураев Андрей Григорьев
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
23.05.1913
Дочь: Евфросиния
Отец ребёнка: Тураев Андрей Григорьев
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тураев Андрей Григорьев
Смерть
Неизвестно