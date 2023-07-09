Ефимова Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1940

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1961

Дочь: Дружинина Эльвира Олеговна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.12.1976

Дочь: Мельникова Надежда Олеговна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапина Нина Олеговна

Отец ребёнка: не указан

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