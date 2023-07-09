Ефимова Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1961
Дочь: Дружинина Эльвира Олеговна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.12.1976
Дочь: Мельникова Надежда Олеговна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапина Нина Олеговна
Отец ребёнка: не указан