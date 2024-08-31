Алиева Рагиба Гаджиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2011
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаджи Хандадашевич
Мать: Зульмара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Самая Мидахатовна
Отец ребёнка: Алиев Мидахат Керимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сеидова (Алиева) Садая Мидахатовна
Отец ребёнка: Алиев Мидахат Керимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алиев Мидахат Керимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева (Алиева) Наиба Мидахатовна
Отец ребёнка: Алиев Мидахат Керимович
Смерть
2011