Сальников Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальников Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1962 по 1970

Жена: Сальникова Зоя

Рождение ребёнка
04.09.1970

Сын: Сальников Сергей

Мать ребёнка: Сальникова Зоя

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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