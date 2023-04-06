Сальников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1962 по 1970
Жена: Сальникова Зоя
Рождение ребёнка
04.09.1970
Сын: Сальников Сергей
Мать ребёнка: Сальникова Зоя
Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно