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Жуков Василий Николаевич

Место рождения

Вихарцево Малое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

09.03.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1885 ст.

Отец: Жуков Николай Дамианович

Мать: Жукова Мария Константиновна

Вихарцево Малое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Крещение
10.03.1885 ст.
Спасский, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Восприемник: Капитон Евдокимов
Рождение ребёнка
08.01.1912

Дочь: Жукова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Параскева Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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