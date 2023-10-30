Жуков Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.03.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1885 ст.
Крещение
10.03.1885 ст.
Спасский, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Восприемник: Капитон Евдокимов
Рождение ребёнка
08.01.1912
Дочь: Жукова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Параскева Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Дмитриевна
Смерть
Неизвестно