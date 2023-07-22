Сухих (Елезова) Марина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревни Дюкинской
Бракосочетание
03.02.1892
Муж: Сухих Яков Иванович
Казаково, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.03.1893
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Сухих Яков Иванович
Леонтий и Александра - близнецы. См метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
13.03.1893
Отец ребёнка: Сухих Яков Иванович
Леонтий и Александра - близнецы. См метрической книге Спасской Поршенской церкви
Смерть
Неизвестно