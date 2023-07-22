Сухих (Елезова) Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих (Елезова) Марина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1867 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревни Дюкинской
Бракосочетание
03.02.1892

Муж: Сухих Яков Иванович

Казаково, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.03.1893

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Сухих Яков Иванович

Леонтий и Александра - близнецы. См метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
13.03.1893

Сын: Сухих Леонтий Яковлевич

Отец ребёнка: Сухих Яков Иванович

Леонтий и Александра - близнецы. См метрической книге Спасской Поршенской церкви
Смерть
Неизвестно
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