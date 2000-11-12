Фризен (Фризен) Луиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фризен (Фризен) Луиза

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Место рождения

Pojarkowo, Amur, Russland

Дата рождения

30.06.1931

Дата смерти

12.11.2000

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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ОК
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Место
Комментарий
Рождение
30.06.1931

Отец: Friesen Andreas

Мать: Friesen Helene

Pojarkowo, Amur, Russland
Бракосочетание
17.03.1952

Муж: Мартенс Абрам

Чегдомын, Верхнебуреинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
10.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартенс Абрам

Умальта, 682030, Россия
Рождение ребёнка
08.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартенс Абрам

Тырма, Верхнебуреинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
30.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартенс Абрам

Тырма, Верхнебуреинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
20.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартенс Абрам

Тырма, Верхнебуреинский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
12.11.2000
53797, Lohmar, NRW, Deutschland
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