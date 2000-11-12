Фризен (Фризен) Луиза
Место рожденияPojarkowo, Amur, Russland
Дата рождения30.06.1931
Дата смерти12.11.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1931
Отец: Friesen Andreas
Мать: Friesen Helene
Pojarkowo, Amur, Russland
Бракосочетание
17.03.1952
Муж: Мартенс Абрам
Чегдомын, Верхнебуреинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
10.12.1952
Умальта, 682030, Россия
Рождение ребёнка
08.04.1956
Рождение ребёнка
30.03.1958
Рождение ребёнка
20.08.1963
Смерть
12.11.2000
53797, Lohmar, NRW, Deutschland