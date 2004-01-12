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Таловирко Василий Алексеевич

Место рождения

УССР Харьковская обл.,Изюмский р-н с.Пески

Дата рождения

14.01.1923

Дата смерти

12.01.2004

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1923

Отец: Таловирко Алексей Артемович

Мать: Наталья

УССР Харьковская обл.,Изюмский р-н с.Пески
Военная служба
С 1941 по 1945
Харьков, Харківська область
ст.сержант тех.сл. 290 бад , 35 бап 219 бад 1 Укр.фр.
Место жительства
1942
Изюм, Харківська область
Военная награда
28.04.1945
Приказ № 2/н издан ВС 35 бап 219 бад 1 Укр.фр. о награждении медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО РФ , Ф - 33-690306-197
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
ЦАМО РФ шк-84а,ящ-6
Военная награда
09.06.1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью "За освобождение Праги"
ЦАМО РФ , шк-84а,ящ-6
Военная награда
09.06.1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью "З взятие Берлина"
ЦАМО РФ , щк-84а,ящ-6
Награда
06.04.1985
Изюм, Харківська область
Указ ПВС СССР об юбилейном награждении орденом "Отечественной войны" 2ст , ЦАМО РФ , шк-57,ящ-33, док.№ 79.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таловирко Тамара

Смерть
12.01.2004
Изюм, Харківська область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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