Засоркин Алексей 16.03.1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Засоркин Алексей

Место рождения

Россия, г. Москва

Дата рождения

16.03.1890

Дата смерти

30.12.1947

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1890

Отец: Засоркин Петр

Мать: Засоркина (Васильева) Наталия

Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
17.12.1911

Сын: Засоркин Василий

Мать ребёнка: Засоркина (Суслова) Татьяна

Россия, г. Москва
Бракосочетание
10.11.1913

Жена: Засоркина (Суслова) Татьяна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Засоркин Константин

Мать ребёнка: Засоркина (Суслова) Татьяна

Смерть
30.12.1947
Россия, г. Москва

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