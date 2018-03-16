Засоркин Алексей
Место рожденияРоссия, г. Москва
Дата рождения16.03.1890
Дата смерти30.12.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1890
Отец: Засоркин Петр
Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
17.12.1911
Сын: Засоркин Василий
Мать ребёнка: Засоркина (Суслова) Татьяна
Россия, г. Москва
Бракосочетание
10.11.1913
Рождение ребёнка
1918
Сын: Засоркин Константин
Мать ребёнка: Засоркина (Суслова) Татьяна
Смерть
30.12.1947
Россия, г. Москва