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Герасина Таисия
Герасина Таисия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1948
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Герасина (Ивашкина) Мавра
1903 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Герасина Мавра
Смерть
1948
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