Герасина Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасина Таисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СН
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Герасина Мавра

Смерть
1948
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