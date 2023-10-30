Ахмадиша Тухфатуллин
Место рождения
Дата рождения1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Тухфатулла Сафаргалиев
Мать: Фариза
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Сахибямал Ахмадишина
Мать ребёнка: Гульгизар Бикбовова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Калимулла Ахмадишин
Мать ребёнка: Гульгизар Бикбовова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Шамсиямала Ахмадишина
Мать ребёнка: Гульгизар Бикбовова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Сабихямала Ахмадишина
Мать ребёнка: Гульгизар Бикбовова
Рождение ребёнка
1861
Сын: Минигарей Ахмадишин
Мать ребёнка: Гульгизар Бикбовова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульгизар Бикбовова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гарифулла Ахмадишин
Мать ребёнка: Гульгизар Бикбовова
Место жительства
Неизвестно