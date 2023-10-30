Ахмадиша Тухфатуллин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмадиша Тухфатуллин

Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1821

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Тухфатулла Сафаргалиев

Мать: Фариза

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Сахибямал Ахмадишина

Мать ребёнка: Гульгизар Бикбовова

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Сын: Калимулла Ахмадишин

Мать ребёнка: Гульгизар Бикбовова

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Шамсиямала Ахмадишина

Мать ребёнка: Гульгизар Бикбовова

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Сабихямала Ахмадишина

Мать ребёнка: Гульгизар Бикбовова

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1861

Сын: Минигарей Ахмадишин

Мать ребёнка: Гульгизар Бикбовова

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульгизар Бикбовова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарифулла Ахмадишин

Мать ребёнка: Гульгизар Бикбовова

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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