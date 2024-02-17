Simonenko Makrina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Simonenko Makrina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1910

Сын: Simonenko Sergey

Отец ребёнка: Simonenko Ivan

Рождение ребёнка
30.04.1919

Дочь: Belousova Ekaterina

Отец ребёнка: Simonenko Ivan

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Simonenko Vasiliy

Отец ребёнка: Simonenko Ivan

Смерть
Неизвестно
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