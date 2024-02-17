Simonenko Makrina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.09.1910
Сын: Simonenko Sergey
Отец ребёнка: Simonenko Ivan
Рождение ребёнка
30.04.1919
Дочь: Belousova Ekaterina
Отец ребёнка: Simonenko Ivan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Simonenko Vasiliy
Отец ребёнка: Simonenko Ivan
Смерть
Неизвестно