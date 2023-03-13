Красавин Иван Иванович
Место рожденияНовгородское наместничество,Кирилловский уезд,Шильдская волость,Дворцовая вотчина,д.Зобово
Дата рождения1780 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.
Новгородское наместничество,Кирилловский уезд,Шильдская волость,Дворцовая вотчина,д.Зобово
Призыв на военную службу
1798 ст.
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Смерть
Неизвестно