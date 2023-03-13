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Красавин Иван Иванович

Место рождения

Новгородское наместничество,Кирилловский уезд,Шильдская волость,Дворцовая вотчина,д.Зобово

Дата рождения

1780 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.

Отец: Красавин Иван Никифорович

Мать: Красавина Маремьяна Яковлевна

Новгородское наместничество,Кирилловский уезд,Шильдская волость,Дворцовая вотчина,д.Зобово
Призыв на военную службу
1798 ст.
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Смерть
Неизвестно
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