Красавин Елесей Иванович
Место рожденияНовгородское наместничество,Кирилловский уезд,Шильдская волость,Дворцовая вотчина,д.Зобово
Дата рождения1778 ст.
Дата смерти1857 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1778 ст.
Новгородское наместничество,Кирилловский уезд,Шильдская волость,Дворцовая вотчина,д.Зобово
Бракосочетание
До 1803 ст.
Жена: Красавина Анна Акимовна
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Никольский приказ,д.Зобово
Рождение ребёнка
1804 ст.
Мать ребёнка: Красавина Анна Акимовна
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Красавин Андрей Елесеевич
Мать ребёнка: Красавина Анна Акимовна
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Рождение ребёнка
1808 ст.
Сын: Красавин Василий Елесеевич
Мать ребёнка: Красавина Анна Акимовна
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Красавин Козьма Елесеевич
Мать ребёнка: Красавина Анна Акимовна
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Рождение ребёнка
1814 ст.
Сын: Красавин Василий Елесеевич
Мать ребёнка: Красавина Матрена
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Рождение ребёнка
1816 ст.
Сын: Красавин Михайло Елесеевич
Мать ребёнка: Красавина Анна Акимовна
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Рождение ребёнка
1819 ст.
Сын: Красавин Ларион Елесеевич
Мать ребёнка: Красавина Анна Акимовна
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Смерть
1857 ст.
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово