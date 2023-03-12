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Красавин Елесей Иванович

Место рождения

Новгородское наместничество,Кирилловский уезд,Шильдская волость,Дворцовая вотчина,д.Зобово

Дата рождения

1778 ст.

Дата смерти

1857 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.

Отец: Красавин Иван Никифорович

Мать: Красавина Маремьяна Яковлевна

Новгородское наместничество,Кирилловский уезд,Шильдская волость,Дворцовая вотчина,д.Зобово
Бракосочетание
До 1803 ст.

Жена: Красавина Анна Акимовна

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Никольский приказ,д.Зобово
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Красавин Иван Иванович

Мать ребёнка: Красавина Анна Акимовна

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Красавин Андрей Елесеевич

Мать ребёнка: Красавина Анна Акимовна

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Красавин Василий Елесеевич

Мать ребёнка: Красавина Анна Акимовна

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Красавин Козьма Елесеевич

Мать ребёнка: Красавина Анна Акимовна

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Красавин Василий Елесеевич

Мать ребёнка: Красавина Матрена

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Красавин Михайло Елесеевич

Мать ребёнка: Красавина Анна Акимовна

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Красавин Ларион Елесеевич

Мать ребёнка: Красавина Анна Акимовна

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Смерть
1857 ст.
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
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