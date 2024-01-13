Талалаева (Морозенкова) Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТалалаева (Морозенкова) Мария Захаровна

Талалаева (Морозенкова) Мария Захаровна

Место рождения

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия

Дата рождения

18.01.1899 ст.

Дата смерти

07.06.1966

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1899 ст.

Отец: Морозенков Захарий Васильевич

Мать: Морозенкова Акилина Васильевна

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Рождение ребёнка
12.08.1924

Дочь: Сухопарова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Талалаев Иван Алексеевич

Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талалаев Иван Алексеевич

Смерть
07.06.1966
Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close