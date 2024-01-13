Талалаева (Морозенкова) Мария Захаровна
Место рождениясело Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Дата рождения18.01.1899 ст.
Дата смерти07.06.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1899 ст.
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Рождение ребёнка
12.08.1924
Дочь: Сухопарова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Талалаев Иван Алексеевич
Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.1966
Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область