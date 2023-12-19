Мазанов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазанов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазанов Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Киян Людмила Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазанова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Киян Людмила Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киян Людмила Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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