Киселев Иван Егорович (Георгиевич) 14.06.1863

Киселев Иван Егорович (Георгиевич)

муж., род. 14.06.1863

ум. 06.07.1863

Автор
НА
Апицына Н.
Дата рождения
Место рождения
Дата смерти
Место смерти
Отец
1822
Пучьки, Узловской район, Тульская губерния
04.02.1899
Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Мать
1822
31.01.1911
Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Сестра
08.11.1850
Неизвестно
Сестра
20.03.1852
Пучьки, Узловской район, Тульская губерния
Неизвестно
Брат
25.11.1853
Неизвестно
Брат
28.05.1855
06.07.1855
Сестра
10.05.1857
Неизвестно
Сестра
01.09.1861
Неизвестно

