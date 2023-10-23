Орлова (Тырикова) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Тырикова) Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1925

Отец: Тыриков Михаил Матвеевич

Мать: Баталина Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Не знаю

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Не знаю

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Не знаю

Смерть
Неизвестно
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