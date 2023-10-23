Орлова (Тырикова) Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орлов Не знаю
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орлов Не знаю
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Не знаю
Смерть
Неизвестно